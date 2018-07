Trem derruba cobertura de estação histórica em SP

O trem com locomotiva e oito vagões seguia de Bauru com destino a Mairinque e, apesar dos danos ao patrimônio, não houve feridos nem perda da carga. Uma equipe técnica da América Latina Logística (ALL), responsável pelo tráfego no trecho, foi enviada ao local para avaliar os danos.

A empresa informou que enviará um projeto de recuperação da estrutura danificada para análise do Condephaat na próxima semana. A empresa abriu sindicância para apurar o acidente. O órgão da Secretaria da Cultura do Estado também enviará uma equipe para avaliar os estragos. Um ofício será encaminhado à ALL pedindo esclarecimentos e cobrando um projeto para a recuperação dos danos. O historiador João Carlos Figueroa, secretário de Participação Comunitária do município, lamentou o acidente num momento em que se prepara projeto de restauração do conjunto histórico.