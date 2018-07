Trem descarrila após chuva e deixa desaparecido no RS As chuvas que caíram na região sul do Rio Grande do Sul na noite de ontem causaram a morte de uma pessoa e o desaparecimento de outra, segundo a Defesa Civil do Estado. Na região entre Capão do Leão e Pelotas, um trem descarrilou em consequência do alagamento dos trilhos, sobre a Rodovia BR-392. O maquinista, cujo nome não foi divulgado, está desaparecido, segundo a Defesa Civil. Já Vilmar da Silva Grillo foi encontrado sem vida dentro de sua casa, que estava alagada, em Corrientes, na região de Turuçu, a cidade mais afetada pela chuva. Ainda não há informações sobre o que teria causado a morte da vítima.