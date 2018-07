Trem descarrila e bate em plataforma no Rio Um trem do ramal Japeri-Central do Brasil descarrilou na chegada à estação de Madureira, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, por volta das 6h30 desta terça-feira. O vagão chocou-se contra a lateral da mureta de concreto da plataforma de embarque e desembarque, bloqueando a circulação de trens na via.