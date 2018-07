Trem descarrila e tomba no interior de São Paulo

Seis vagões que transportavam óleo diesel tombaram na noite de terça-feira após o descarrilamento de um trem em Alumínio, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. O pequeno vazamento do produto foi contido rapidamente, segundo a América Latina Logística (ALL), empresa que administra a ferrovia onde aconteceu o acidente. Segundo a empresa, o óleo derrubado não causou contaminação do solo. Técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) estiveram no local e confirmaram que não houve dano ambiental, de acordo com informações da ALL. O trecho foi liberado por volta das 13 horas de ontem, após a carga ser passada para outros vagões. Ninguém ficou ferido.