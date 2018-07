Trem descarrila na Linha Vermelha do Metrô de SP

Em nota, a assessoria de imprensa do Metrô informou que "às 11h53 ocorreu o descarrilamento de um jogo de rodas do carro 5 de um trem". A circulação entre as estações Barra Funda e Santa Cecília acontece por uma única via, com velocidade reduzida e maior tempo de parada. No Twitter, o Metrô informa aos usuários que, apesar do acidente, todas as estações da linha vermelha estão abertas.

A empresa disse que equipes de manutenção trabalham para a normalização a operação. Até as 14h45, no entanto, não havia previsão para restabelecimento do serviço. Segundo o Metrô, os passageiros têm a opção de utilizar os trens da Linha 7 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que também saem da Barra Funda em direção ao centro da cidade.