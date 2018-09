Trem do metrô chega a Salvador, mas vai para depósito

Quase dez anos depois do início das obras de construção do metrô de Salvador, começaram nesta sexta-feira, 7, a chegar à capital baiana as composições que percorrerão o trajeto quando as obras forem concluídas. Desembarcaram no porto da cidade três trens, com quatro vagões e capacidade para 1.250 passageiros cada, construídos por uma empresa sul-coreana. No entanto, os equipamentos vão ficar estocados em galpões do Porto Seco Pirajá, porque os trilhos dos seis quilômetros do trajeto do metrô ainda não foram instalados. Durante o ano, a prefeitura anunciou de que os testes com os trens seriam realizados no fim do ano. Agora, porém, a administração municipal projeta os testes apenas para maio de 2009, caso não ocorram novos contratempos, como mais cortes de orçamento e greves de operários. Em janeiro, está prevista a chegada de outros três trens do lote, comprado pelo governo do Estado por R$ 90 milhões.