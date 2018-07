Trem do Metrô em SP apresenta falha e é recolhido Um trem do Metrô de São Paulo apresentou problema e teve de ser recolhido, no fim da tarde de hoje. A falha foi detectada às 17h27, na Estação Carandiru, na Linha 1-Azul. Os passageiros desembarcaram e o trem teve de ser removido. A circulação foi normalizada às 17h31.