Trem Expresso ligará Jundiaí a São Paulo em 25 minutos

Se o cronograma for cumprido, a previsão é de que até novembro seja lançado o edital de licitação para a contratação dos projetos básico, executivo e de estudos ambientais. O início das obras está previsto para o fim de 2013. Alckmin afirmou que ainda não é possível definir a tarifa do serviço, mas que o Expresso Jundiaí deverá ser competitivo não somente do ponto de vista econômico, mas por apresentar redução do tempo de viagem e maior segurança em relação aos carros e ônibus.

Também hoje, o governador de São Paulo sancionou o projeto de lei complementar que cria a Aglomeração Urbana (AU) de Jundiaí. A iniciativa é pioneira no Estado e reúne os municípios de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira, Várzea Paulista e Jundiaí, em um total de quase 700 mil habitantes.

Os prefeitos dos sete municípios integrantes da AU terão dois meses para criar o Conselho de Desenvolvimento. O órgão, formado pelas lideranças municipais e representantes do governo do Estado, é o responsável pela definição das prioridades e o uso das verbas estaduais e federais destinadas a projetos em comum.

Com a criação do AU da Região de Jundiaí, o governo do Estado passará à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) a responsabilidade pelo gerenciamento e fiscalização das linhas de ônibus intermunicipais que operam entre os sete municípios. Atualmente, as linhas estão sob responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).