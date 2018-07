Trem impede captura de perseguido pela polícia na Inglaterra

A polícia britânica divulgou imagens de uma perseguição de carros que termina com o suspeito cruzando uma estrada de ferro pouco antes da passagem de um trem.

A perseguição aconteceu na cidade de Peterborough, no ano passado. A placa do carro roubado foi reconhecida por um dispositivo no veículo policial.

Meses depois, o jovem Terence Fowler, de 20 anos, foi capturado e sentenciado a três anos e meio de prisão por uma série de crimes, incluindo direção perigosa.

Aqui ele cruza a linha do trem. O áudio gravado mostra os policiais dizendo que não poderiam mais continuar a perseguição.