Trem ligará capital a Sorocaba em 50 minutos

SOROCABA - O trem que vai ligar São Paulo a Sorocaba fará 54 viagens por dia, com intervalo de 15 minutos entre um trem e outro e velocidade comercial de 160 km/h. Uma das exigências do edital de licitação será o preço da tarifa inferior ao custo de uma viagem de carro entre as duas cidades e competitiva com o valor da passagem de ônibus. O custo do projeto deve ficar próximo de R$ 6 bilhões.

Essas são algumas das conclusões do projeto funcional do Trem Regional São Paulo-Sorocaba que será apresentado nesta sexta-feira, 12, pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os técnicos da empresa prestarão esclarecimentos sobre os serviços técnicos de engenharia e meio ambiente para a elaboração de projetos básicos e executivos aos interessados em participar da licitação, que deve ser lançada até o final do ano.

As audiências públicas serão realizadas na capital, às 10 horas, e em Sorocaba, às 15 horas.

O Trem Regional fará o percurso de 87,6 km entre o interior e a capital em cerca de 50 minutos. A linha terá via dupla e o traçado deve ser paralelo ao eixo da Rodovia Castelo Branco. Estão previstas quatro estações e atendimento também aos moradores de São Roque, no meio do percurso, onde haverá uma estação.

Demanda. O projeto do trem regional faz parte de um programa do governo paulista de retomar o transporte de passageiros sobre trilhos e desafogar o trânsito nas estradas do Estado. Com investimentos de R$ 18,5 bilhões, será construída uma malha férrea interligando também as regiões de Santos e Jundiaí à capital paulista por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

As duas cidades já são ligadas pelos trilhos da CPTM. Quando completo, o sistema de trens regionais poderá transportar perto de 500 mil passageiros diariamente.

Ainda há o projeto do governo federal do trem de alta velocidade (TAV) ligando Campinas, São Paulo e Rio.