Trem quebra e passageiros protestam no Rio Um grupo de passageiros protestou na manhã de hoje após um trem que seguia de Santa Cruz para a Central do Brasil (Ramal Santa Cruz) quebrar na altura de Oswaldo Cruz, no subúrbio do Rio. Segundo a Polícia Militar, os passageiros desceram da composição, provocando tumulto no local. A PM não tinha informações sobre prisões.