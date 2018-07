Trem quebrado limita entrada de usuários no Metrô-SP Um trem que seguia no sentido Itaquera/Barra Funda da Linha-3 (Vermelha) da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) apresentou problemas de tração e ficou parado por cerca de 25 minutos na manhã de hoje na plataforma da estação Pedro II, na região central da capital paulista. Segundo a Rádio CBN, a circulação dos trens foi prejudicada, principalmente nas estações mais próximas à Pedro II. Como houve acúmulo de passageiros nas plataformas, o acesso às catracas de embarque sofreu restrição. Com a normalização na circulação dos trens e à medida que o número de passageiros nas plataforma retorne à normalidade, o acesso dos usuários será restabelecido por completo, informou a Rádio CBN.