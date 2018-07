Tremor assusta moradores de Cascavel (PR)

Moradores de Cascavel, no oeste do Paraná, a aproximadamente 2,3 mil quilômetros do Chile, sentiram um tremor por volta das 3h40 da madrugada deste sábado, praticamente no mesmo horário em que um terremoto abalou o Chile. O Corpo de Bombeiros da cidade recebeu cerca de 50 ligações de pessoas da região central que relatavam o tremor e mostravam-se muito assustadas.

De acordo com os Bombeiros, não foi necessário deslocamento das unidades porque as referências eram de que não havia nenhum dano. Apenas eram passadas orientações para que se mantivesse a tranquilidade.

Em entrevista à Rede Paranaense de Comunicação (RPC), o médico Leônidas Tondo disse que acordou de madrugada sentindo que o prédio onde mora estava balançando. "O lustre começou a tremer, eu fiquei assustado e desci (para o hall do edifício)", afirmou. "Quando cheguei já tinha bastante gente embaixo, o que mostrou que não era nenhum devaneio de minha imaginação." Os tremores foram sentidos, sobretudo, nos edifícios mais altos, mas não causaram nenhuma rachadura.