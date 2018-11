Tremor assusta moradores no interior de Pernambuco

Segundo o professor Aderson Farias do Nascimento, vice-coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pelo menos sete réplicas foram registradas no município hoje. De manhã, Belém de Maria foi atingido por um tremor de magnitude 2,1 na escala Richter e, à tarde, por um de magnitude 1,7. Nascimento destacou que outras réplicas não foram sentidas pela população.

A causa do tremor ainda será estudada. O professor destacou que moradores da região informaram que algumas casas apresentaram rachaduras depois do abalo.

O epicentro do tremor ocorreu entre os municípios de Belém de Maria e Cupira. Neste ano, outras cidade pernambucanas registraram tremores, como Caruaru, São Caitano e Alagoinha.