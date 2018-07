Tremor atinge cidade de Ariquemes, a leste de Rondônia Um tremor de 4,7 pontos na escala Richter atingiu a região norte da cidade Ariquemes, no Estado de Rondônia, na tarde do domingo (25). O tremor durou 1 minuto e 30 segundos de acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis). O ápice do abalo, porém, durou 15 segundos, quando chegou a ser percebido por moradores.