Tremor atinge Montes Claros em MG; não houve feridos Um tremor de terra atingiu a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, por volta das 10h40 deste sábado, 19. De acordo com a Polícia Federal da cidade, o índice exato do tremor ainda não foi divulgado, mas a intensidade deve estar por volta dos 4 pontos de magnitude.