Tremor causa tsunami e mata 40 em ilhas do Pacífico Sul

Um tsunami provocado por um terremoto de 8,3 graus na escala Richter atingiu ontem Samoa e outras ilhas do Pacífico Sul, matando ao menos 40 pessoas e destruindo vilarejos inteiros, segundo autoridades locais citadas pela agência EFE.

Um funcionário do governo de Samoa Ocidental, Ausegalia Mulipola, disse, no entanto, que o número de mortos pode passar de 100. Ele acrescentou que as equipes de resgate buscam as vítimas do tsunami.

Veículos e pessoas foram arrastadas por ondas de até 3 metros, que obrigaram os moradores a fugir em pânico até as áreas mais altas.

O tremor atingiu o arquipélago pouco antes das 7 horas e durou cerca de 3 minutos. Em seguida, uma série de 5 ondas matou pelo menos 14 pessoas em Samoa Americana, segundo as autoridades locais. O território tem 65 mil moradores. O meteorologista Mase Akapo disse que quatro vilarejos foram afetados na principal ilha, Tutuila.

DESLIZAMENTOS

A capital Pago Pago foi atingida por uma onda de 1,5 metro, que avançou cerca de 90 metros em terra, deixando um mar de lama e destroços. O fornecimento de energia foi cortado, assim como as linhas telefônicas. Houve relatos de saques a supermercados em Pago Pago.Em Fagatogo, a água atingiu estradas e provocou deslizamento de pedras.

Vilarejos em Samoa - distante 200 quilômetros da Samoa Americana - também sofreram com o tsunami. "Foi muito rápido. O vilarejo foi completamente varrido", disse o neozelandês Graema Ansell, que estava em Sau Beach Fale e conseguiu escapar correndo para uma montanha perto da capital, Ápia. "Não há um prédio sequer de pé. Todos nós estamos nas montanhas, alguns estão feridos."

"De repente, tudo foi caindo no chão e pensamos que a casa cairia também. Graças a Deus, ela não caiu. Vi casas e árvores tremendo", disse Sulili Dusi, acrescentando que carros foram levados pelas ondas. Foram registradas pelo menos 13 réplicas do terremoto.

Um repórter da agência de notícias Associated Press disse que viu os corpos de pelo menos 20 vítimas no hospital da cidade de Lalomanu, na costa sul da Ilha de Upolu, a principal do arquipélago de Samoa.

O Instituto Geológico dos EUA e o Centro para Alertas do Pacífico emitiram alertas de tsunami para praticamente todas as ilhas da região, incluindo Fiji, Nova Zelândia e Polinésia Francesa, além de deixar em alerta Havaí, Vanuatu, Nova Caledônia, Papua-Nova Guiné, entre outras. Tonga registrou ondas de 4 metros, mas não havia informações sobre danos ou vítimas.

A Agência de Meteorologia do Japão também emitiu um alerta de tsunami ao longo da costa leste do país, uma área que vai da Ilha de Hokkaido, no norte, até a Ilha Kyushu, no sul.

AJUDA AMERICANA

Os Estados Unidos anunciaram ontem que estavam enviando uma equipe de emergência para a Samoa Americana, onde o governador Togiola Tulafono estava tendo dificuldades para obter informações sobre os danos causados pelo tsunami.

Segundo o especialista em tsunami Brian Atwater, do Centro de Pesquisa Geológica, em Seattle, o terremoto e o tsunami de ontem foram de grande intensidade, mas não na mesma escala do tsunami de 2004 que deixou mais de 220 mil mortos em 11 países na Ásia e África um dia após o Natal.

ONDAS MORTÍFERAS

26/12/2004 - O mais poderoso terremoto em 40 anos causa ondas de até dez metros que atingem 11 países e deixam cerca de 220 mil mortos

17/07/1998 - Tsunami atinge a costa norte de Papua-Nova Guiné, matando 2 mil pessoas

16/08/1976 - Ondas gigantes matam mais de 5 mil nas Filipinas

28/03/1964 - Terremoto no Alasca causa tsunami que mata 107 no Alasca, 4 no Oregon e 11 na Califórnia