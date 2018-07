"Os tremores atingiram a cidade com muita frequência nos últimos dias, então o Observatório está instalando mais estações de monitoramento nos arredores de Montes Claros", afirma o analista de sinal sísmico do Obsis, Diogo Farrapo Albuquerque. De acordo com Albuquerque, existem em Minas Gerais cinco estações ativas, O Obsis está instalando, desde quinta-feira, 24, mais três e pretende aumentar o número.