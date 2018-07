Tremor de 4,8 graus assusta municípios do MS Um tremor de 4,8 graus na escala Richter assustou a região norte do Mato Grosso do Sul na noite de ontem, afetando principalmente as cidades de Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Foi um dos 20 maiores já registrados no País, mas não causou danos graves ou vítimas, somente rachaduras em algumas casas, informou a Defesa Civil.