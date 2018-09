Tremor de 6,1 na escala Richter sacode Islândia

Um terremoto com intensidade de 6,1 pontos na escala Richter atingiu o sul da Islândia nesta quinta-feira. O tremor não deixou vítimas, mas causou estragos e chegou a derrubar casas. Uma moradora de Selfoss, cidade próxima ao epicentro, descreveu a experiência. "Várias vidraças ficaram quebradas e as pessoas ficaram um pouco assustadas, correram para fora de casa, preocupadas com os seus entes queridos. quer dizer, pensando onde eles estavam, se tudo estava bem." "Eu estava numa casa antiga, mas ouvi um barulho como se um caminhão tivesse batido na casa." Estudiosos já previam tremores na Islândia, desde um terremoto em junho de 2000, quando dezenas de pessoas perderam as suas casas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.