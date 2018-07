Tremor de magnitude 5,4 atinge áreas urbanas do Alasca Um tremor de 5,4 graus na escala Richter atingiu hoje áreas urbanas do Alasca, fazendo com que as pessoas fossem para baixo das mesas e saíssem correndo. Segundo o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o forte tremor foi registrado nas proximidades da cidade de Willow, às 11h28 (horário local). O epicentro foi localizado a 93 quilômetros da maior cidade do Estado, Anchorage.