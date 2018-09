Tremor mata 74 pessoas em Mianmar; réplicas atingem Tailândia

CHAIWAT SUB, REUTERS

O saldo de mortes do tremor de magnitude 6,8 de quinta-feira deve subir ligeiramente em Mianmar, já que 225 residências e nove prédios do governo foram destruídos. Mais de 100 pessoas se feriram, de acordo com a TV estatal.

O tremor espalhou pânico, mas nenhum dano grave, em outros países do sudeste asiático. O terremoto e o tsunami devastadores deste mês no Japão reacenderam lembranças do sismo e do tsunami ainda mais fortes na Indonésia em 2004, que mataram cerca de 226 mil pessoas.

Uma onda de réplicas com magnitude estimada em 5,5 sacudiu a Tailândia nesta sexta-feira, mas causou poucos danos, embora moradores que vivem em propriedades próximas do epicentro tenham sido aconselhados a deixar suas casas.

O tremor inicial balançou a famosa região do "Triângulo Dourado", onde Mianmar, Tailândia e Laos se encontram, e foi sentido nas capitais da Tailândia e de Mianmar e até mesmo no Vietnã, onde as pessoas esvaziaram os edifícios mais altos.

O epicentro do sismo ocorreu 10 quilômetros abaixo da superfície, mas só causou danos menores no lado tailandês.

A cidade de Tachilek, em Mianmar, foi seriamente atingida pelo terremoto. As pessoas fugiram de seus lares e rachaduras foram vistas nas estradas.

"Ficamos extremamente temerosos de entrar em casa, já que houve vários tremores posteriores fortes", disse um professor por telefone. "Algumas pessoas ficaram apavoradas com o que viram na TV sobre o terremoto recente no Japão."

Testemunhas que cruzavam a fronteira com a Tailândia disseram que uma grande tenda foi montada em um campo de futebol para as centenas de pessoas cujas casas foram destruídas. Autoridades declararam que nove escritórios do governo e 10 monastérios budistas foram arrasados.

A Cruz Vermelha informou que um hospital em Tachilek foi danificado e que voluntários locais treinados foram mobilizados para providenciar alívio e primeiros socorros.

O tremor de quinta-feira se iniciou 111 km ao norte de Chiang Rai, província tailandesa no extremo norte pouco povoada e montanhosa. Ela forma parte do Triângulo Dourado, destino turístico popular e famoso pelo cultivo ilícito de ópio.

(Reportagem adicional de Aung Hla Tun em Yangon, Arada Kultawanich e Ambika Ahuja em Bancoque)