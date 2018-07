Tremor no agreste de PE não tem relação com o do Chile O tremor que atingiu o agreste de Pernambuco no final da noite do último sábado não tem relação com o terremoto de 8,8 graus na escala Richter que atingiu o Chile menos de 24 horas antes. A afirmação é do coordenador do Departamento de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Joaquim Ferreira. De acordo com informações da UFRN, o tremor atingiu 2,4 graus, e seu epicentro foi localizado em uma área rural entre os municípios de Caruaru e São Caetano, a cerca de 150 quilômetros da capital, Recife.