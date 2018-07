Tremores de terra assustam moradores no interior de MG Dois tremores de terra assustaram hoje os moradores de Capitão Enéas, município do norte de Minas Gerais. O Observatório Sismológico (SIS), ligado ao Instituto de Geociências (IG) da Universidade de Brasília, informou que o primeiro ocorreu às 6h28 com magnitude 1,1 na Escala Richter. O segundo, às 9h07, atingiu 2,5. O Corpo de Bombeiros de Montes Claros enviou uma equipe à cidade para vistoriar os imóveis. Segundo a corporação, não houve nenhuma ocorrência relacionada aos tremores, como desabamentos e o surgimento de rachaduras nas casas. O segundo-sargento dos bombeiros Eduardo Freitas Mota afirmou que os moradores contaram ter ouvido um forte estrondo e que ficaram com medo no momento dos tremores.