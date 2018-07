Trens ao Cristo Rendetor interrompem serviço pela manhã Problemas técnicos em um dos trens que levam turistas para o Cristo Redentor interromperam o serviço na manhã deste domingo, 29. O sistema foi retomado no início da tarde, mas as partidas da estação do Cosme Velho, na zona sul, ocorriam com atraso de quase uma hora.