Trens circulam com intervalo maior neste feriado em SP As composições da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia do Metropolitano (Metrô) circulam nesta quarta-feira, feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, com intervalo maior na capital e Grande São Paulo. Em relação à CPTM, todas as linhas sofrerão alteração. Algumas delas passarão por manutenção programada. Na linha 7(Luz/Francisco Morato), a circulação seguirá o esquema de domingo. Durante todo o horário comercial (das 4h à meia-noite), o intervalo entre um trem e outro será de 15 minutos, entre Luz e Francisco Morato, e de 30 minutos na extensão, entre Francisco Morato e Jundiaí. Na linha 8 (Júlio Prestes/Itapevi), assim como na Linha 7, o intervalo será de 15 minutos entre Júlio Prestes e Itapevi. Na extensão Itapevi/Amador Bueno, o intervalo será de 30 minutos. No Metrô, a Linha 5 (Capão Redondo/Largo Treze), que não opera em domingos e feriados, não funcionará. Nas demais linhas, os trens circularão com intervalos programados para domingos e feriados. Na linha 1(Tucuruvi/Jabaquara), o intervalo será de 4 minutos e 27 segundos. Na linha 2(Vila Madalena/Alto do Ipiranga), o intervalo será de 5 minutos e 21 segundos; na linha 3 (Barra Funda/Itaquera), de 3 minutos e 49 segundos.