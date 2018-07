Trens da CPTM batem na estação Barra Funda, em SP

Segundo a empresa, por volta das 13h30, um trem que circulava pela Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato), no sentido Luz, foi de encontro ao outro que estava parado à frente, aguardando a sinalização para seguir viagem rumo à estação Luz. De acordo com a CPTM, não houve feridos com gravidade, mas alguns passageiros que estavam em pé perderam o equilíbrio, o que pode ter gerado quedas ou escoriações leves.

Por volta das 14h30, segundo a CPTM, a circulação na Linha 7-Rubi ocorria alternadamente por uma única via, na região da estação Palmeiras/Barra Funda, o que causa maior intervalo entre os trens. A CPTM ressalta que já abriu sindicância para apurar as causas da ocorrência.