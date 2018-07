Trens da CPTM voltam a circular normalmente em SP A circulação de trens da Linha 10 - Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi restabelecida às 17h30 de hoje entre as estações Mauá e São Caetano, no ABC paulista. Segundo a companhia, o trecho foi bloqueado por causa de alagamentos na via. O transporte foi interrompido às 15h15 entre as estações Santo André e Utinga. Às 16 horas, a circulação ficou paralisada entre Mauá e São Caetano. Nesse período, os trens transitaram entre as estações Brás e São Caetano e entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra.