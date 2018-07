Trens da CPTM voltarão a operar na Barra Funda amanhã

A normalização será possível porque a área bloqueada desde o último dia 22 de dezembro por conta de um incêndio na favela Moinho, colada ao muro da linha do trem, seria liberada para limpeza às 23h de hoje, segundo afirmou o prefeito Gilberto Kassab (PSD). O prédio destruído pelo fogo, e parcialmente demolido ontem e hoje, já não corre risco de desabar, de acordo com avaliação de técnicos municipais.

Apesar de incompleta por derrubar apenas dois dos seis andares do prédio, a implosão realizada às 17h35 de ontem deixou marcas na vizinhança. Segundo a Defesa Civil, 12 imóveis foram danificados pela detonação. "Os problemas, no entanto, foram de pequeno porte, como telhas e vidros quebrados. Por isso, não precisamos interditar nenhuma das casas", disse o coronel Jair Pacca de Lima, coordenador do órgão.

A Prefeitura afirmou que vai ressarcir todos os moradores prejudicados. Outras casas serão vistoriadas amanhã.