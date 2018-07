Trens da Linha 1-Azul do Metrô de SP voltam a circular Os trens da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo (Tucuruvi-Jabaquara) voltaram a circular às 19h16 desta quinta-feira, com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações, após a perseguição a um suposto assaltante que causou tumulto e assustou passageiros mais cedo. As outras linhas da companhia também operavam na noite desta quinta-feira com velocidade reduzida.