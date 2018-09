Trens da linha 11 voltam a circular na capital paulista Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltaram a circular normalmente no fim da tarde de hoje entre as estações Estudantes e Brás Cubas, da Linha 11 - Coral (Luz - Estudantes). A operação ficou suspensa das 13h20 às 16h02 por conta de um problema ocorrido perto da Estação Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Até 17h22, as composições percorreram o trecho por apenas uma via, em intervalos de 20 minutos, cinco a mais do habitual. Segundo a CPTM, o pantógrafo (peça responsável por captar energia para alimentar o trem) de uma composição enroscou nos cabos da rede aérea. Durante o período de bloqueio total dos trilhos, os passageiros tiveram de percorrer o trecho em dez ônibus do Plano de Apoio a Empresas em Situação de Emergência (Paese).