Trens da Linha 12 da CPTM voltam a circular em SP Os trens da Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), voltaram a circular entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, às 17h45, de acordo com nota da CPTM. "Por via única e com maior intervalo e tempo de parada nas plataformas", esclareceu a estatal.