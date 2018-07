Trens da linha 3 do Metrô de SP já operam normalmente Os trens da Linha 3 (Vermelha) do Metrô de São Paulo voltaram a circular normalmente às 19h10, segundo a assessoria de imprensa do empresa. Por volta das 18h40, ocorreu uma falha no equipamento de via na estação Patriarca e os trens passaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.