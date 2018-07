Trens da linha 3-Vermelha do metrô colidem em SP Dois trens da linha 3-Vermelha do Metrô colidiram na região da estação Carrão, na zona leste de São Paulo, nesta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros há vítimas com ferimentos leves. O atendimento aos feridos está sendo feito pelos Bombeiros e pelas equipes do SAMU.