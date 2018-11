Trens da linha 8 da CPTM terão intervalo maior amanhã Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circularão amanhã com intervalos de 20 minutos na Linha 8 - Diamante (Júlio Prestes - Itapevi). O período normal de espera é de 15 minutos. A empresa fará manutenção da via entre 8h30 e 18h30. Por essa razão, as composições utilizarão apenas uma via entre as estações Jardim Belval e Jandira. Em Barueri, os trens com destino a Júlio Prestes circularão pela via auxiliar, com embarque e desembarque somente pela plataforma 3.