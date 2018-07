Trens do metrô de Salvador são instalados nos trilhos

Após a colocação, os trens passarão por manutenção, com duração prevista de seis meses. Só a partir disso as composições serão testadas em movimento. Segundo o secretário de Transportes e Infraestrutura do município, Euvaldo Jorge, o metrô de Salvador será entregue à população no primeiro semestre do ano que vem.

A chamada primeira etapa do metrô terá seis quilômetros de extensão, ligando a Estação de Transbordo da Lapa, a maior da cidade, à Rótula do Abacaxi, entroncamento entre as principais avenidas de Salvador com a rodovia mais movimentada da Bahia, a BR-324, que liga a cidade a Feira de Santana. Também fica no local a rodoviária da capital baiana.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar Salvador na próxima semana para a assinatura de um empréstimo de R$ 560 milhões do governo federal para a Bahia. A verba será usada para a construção de um sistema de transporte por meio de Veículo Leve sobre Pneus (VLP). O sistema vai fazer a integração entre as estações Rótula do Abacaxi e Lauro de Freitas, na região metropolitana, passando pelo aeroporto.