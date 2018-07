Trens do Metrô voltam a circular normalmente em SP Os trens da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) voltaram a circular normalmente às 14h31 de hoje entre as estações Ana Rosa e Jabaquara, na Linha 1 - Azul, 29 minutos antes da previsão estimada pela empresa. A companhia deverá informar ainda hoje qual foi o problema técnico que desde o começo da manhã obrigava as composições a percorrer o trecho em questão com intervalo de dez minutos. O problema foi verificado às 9h40 entre as estações Santa Cruz e Praça da Árvore, da mesma linha. Segundo o Metrô, os operações da estação Ana Rosa até a Tucuruvi não foram afetadas. O funcionamento de toda a linha não chegou a ser interrompido.