Trens turísticos já ganham trilhos em 22 linhas pelo País - e avançam

Uma locomotiva maria-fumaça podia percorrer cerca de 50 quilômetros antes de precisar parar para o abastecimento de água e lenha. Esse era também o momento em que os passageiros aproveitavam para entrar nos trens e iniciar as viagens. Das caixas-d"água ao lado dos trilhos surgiram as estações, e essas foram responsáveis pelo desenvolvimento de muitas cidades no século passado. Só que a imagem de uma pessoa saindo de uma estação para seguir de trem até outro município está apenas na memória. Uma forma de revivê-la é com os trens turísticos, que, apesar das dificuldades, voltam a se proliferar pelo País.

Eles sofreram um forte abalo com a privatização das ferrovias, nos anos 1990. O mercado se voltou totalmente para cargas e praticamente não sobrou espaço para os passageiros e para a memória. Em 2004, só cinco linhas turísticas tinham autorização para funcionar da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Contrariando a lógica, há atualmente 22 - além de sete pedidos sob análise. "Não houve cuidado de determinar a manutenção dos trens de passageiros durante a privatização, porque a carga é mais rentável", diz o chefe de trens da regional paulista da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), Anderson Conte. "Mas tentamos ficar com o pouco que sobra para preservar a memória."

Um dos pontos impulsionadores foi a ação das entidades de preservação da memória ferroviária. Além disso, o mercado do turismo passou a ver as viagens sobre trilhos como um negócio lucrativo, oferecendo diversidade de pacotes, incluindo trens de luxo e combinados com traslados aéreos e estadas em grandes hotéis.

Seja em uma maria-fumaça do século passado ou em um vagão moderno, os especialistas afirmam que todos os passeios são válidos para preservar a memória. "Só o fato de recuperar a experiência de ir até uma estação e entrar no trem ajuda a reconhecer a diversidade do transporte", diz o professor da Unesp e pesquisador de ferrovias Célio José Losnak.

As mesmas características de antigamente são mantidas no passeio Campinas-Jaguariúna, o mais antigo do País. Um guia vai explicando a história da rota, das fazendas ao redor, das cidades e das locomotivas. Violeiros alegram a viagem, que dura três horas, custa R$ 40 e atrai em média mil pessoas por semana. Na semana passada, dentre os visitantes estava a estudante Yasmin Figueiredo, de 14 anos, pela primeira vez na maria-fumaça, no último vagão. "É para curtir um pouco longe dos meus pais, que estão no primeiro." No mesmo trem estava o casal Plínio e Marlene Marson, que saiu de Jaú especialmente para o passeio. A data também foi escolhida a dedo: o aniversário de 37 anos de casamento. "Aproveitamos para comemorar em um trem, para relembrar o que a gente fazia anos atrás", diz Marson.