Trens voltam a circular na Linha 9 da CPTM, em SP

O acidente aconteceu às 2h30 e, segundo a CPTM, o intervalo de tempo entre os trens não foi alterado. Até a normalização do problema, os passageiros fizeram a transferência entre a Linha 9 e a Linha 8-Diamante na estação Presidente Altino.

Defeito

Um defeito elétrico detectado por volta das 17 horas de ontem causou restrições na Linha 9, entre as estações Osasco e Pinheiros. O conserto só foi realizado no início deste madrugada. Em razão do defeito, os trens circularam com um intervalo maior no sentido Osasco.