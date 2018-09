Trens voltam a circular normalmente na zona leste de SP A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a situação no Expresso Leste, linha 11/Coral começou a se normalizar a partir das 10h30 de hoje, quando as composições passaram a circular nos dois sentidos. No início da manhã, por conta de uma falha em um dos trens, passageiros acionaram as portas de emergência, desceram dos vagões e passaram a andar pelos trilhos. Com isso, o tráfego ferroviário ficou interditado na região. A CPTM confirmou ainda que, além da composição que enguiçou, outros trens também foram alvo de vandalismo praticado por usuários inconformados. A causa da pane na composição, que parou entre as estações Tatuapé e Brás, ainda não foi divulgada pela CPTM.