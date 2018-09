Trensurb abre licitação para obra de aeromóvel no RS

A concorrência para a contratação das obras será realizada sob a modalidade de menor preço. As propostas serão recebidas no dia 9 de dezembro deste ano, na sede da Trensurb, na capital gaúcha.

O sistema aeromóvel, com tecnologia nacional, é constituído por veículos suspensos, impulsionados a ar. Conforme informações do Ministério das Cidades, o trajeto terá 944 metros e terá duas estações de embarque, com percurso em 90 segundos. A linha contará com dois veículos, um com capacidade para 150 passageiros e outro para 300 pessoas. Há previsões de que a linha entre em operação no segundo semestre do próximo ano.

Dados do Ministério das Cidades indicam que todo o projeto receberá investimentos de R$ 29,9 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Copa de 2014. No começo de setembro, o ministro das Cidades, Márcio Fortes, esteve em Porto Alegre para assinar o contrato do projeto. O contrato entre a empresa Aeromóvel do Brasil S.A., que vai fornecer os veículos, e a Trensurb, já foi firmado. Uma linha experimental do aeromóvel funciona na avenida Loureiro da Silva, em Porto Alegre, desde 1983.