Três acidentes ferem um e congestionam Dutra em SP Três acidentes, dois deles envolvendo motocicletas, causaram um grande congestionamento por volta das 8h30 de hoje na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos (SP). De acordo com a concessionária NovaDutra, o trânsito estava lento em cerca de 16 quilômetros. Nos três acidentes, apenas uma pessoa ficou ferida. Em um dos acidentes, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, bateu em uma mureta de proteção da rodovia e depois atingiu uma moto. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o Hospital Geral de Guarulhos. No mesmo local, um motociclista perdeu o equilíbrio e caiu da moto, mas sem sofrer ferimentos. No outro sentido, um engavetamento complicou o trânsito da pista expressa. Três caminhões e um veículo de passeio colidiram sem deixar feridos. O motorista também encontrava engarrafamento na altura do km 224, da pista sentido Rio. Eram quatro quilômetros de trânsito parado por conta do excesso de veículos.