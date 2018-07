Três acidentes interditam vias em São Paulo Pelo menos três acidentes interditavam vias em São Paulo na manhã deste sábado, dia 25. Na Avenida Senador Teotônio Vilela, altura do nº 4029, zona sul da capital, um veículo de passeio bateu contra um poste por volta das 2h. Três pessoas morreram e as demais foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital São Paulo. A faixa central no sentido centro da via permanecia bloqueada às 7h30.