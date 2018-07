Três adolescentes são mortos durante aniversário na BA

Um homem matou a tiros três adolescentes no bairro periférico de Sete de Abril, em Salvador, na noite de domingo. A polícia baiana ainda não tem pistas do suspeito. "Conto com a ajuda da população, de eventuais testemunhas, para solucionar esse crime", apela o delegado Pedro Silva, que está à frente do caso. Segundo a polícia, Taiane Paula Santos Lima, de 13 anos, Junior Jesus dos Santos e Sidney Santos, ambos de 16, participavam da festa de aniversário de uma irmã de Taiane quando foram surpreendidos por tiros do lado de fora da casa onde estavam. Atingidos, os três chegaram a ser levados para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiram.