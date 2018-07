Três adultos e uma criança são baleados em praça do Rio

Três adultos e uma criança de 11 anos foram baleados na madrugada desta terça-feira, 21, em Marechal Hermes, zona norte do Rio. Policiais do 9º Batalhão (Rocha Miranda) informaram que as vítimas estavam em uma praça no bairro, perto da estação de trem de Marechal Hermes, quando ocupantes de um carro fizeram disparos.

Geovani Moncorvo Ivan, de 18 anos, Sílvia Helena Assis da Silva, de 47, Andreia Cátia dos Santos, de 35, e Milene Conceição, de 11, foram atingidos. As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Carlos Chagas, no bairro. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (Marechal Hermes).