Três agentes humanitários morrem na Somália, dizem funcionários

O ataque ocorreu na cidade de Matabaan, no centro da Somália, em uma região sob o controle do grupo Ahlu Sunna, que apoia o governo somali.

"Foi um ataque chocante. Um homem armado abriu fogo e matou um funcionário de uma ONG local e dois membros do Programa Alimentar Mundial durante o dia de distribuição", disse à Reuters Abdi Ali Moalim, funcionário de uma entidade humanitária em Matabaan.

Um funcionário da WFP na capital somali, Mogadíscio, disse que dois de seus membros morreram no ataque.

No mês passado, o grupo rebelde islâmico al Shabaab, que controla partes do centro e do sul da Somália, anunciou uma proibição à presença das 16 agências humanitárias em seu território.

Militantes invadiram e saquearam escritórios das organizações de ajuda, que lutam para ajudar dezenas de milhares de pessoas que correm risco de morrer de fome com a pior seca a atingir a região em décadas.

O grupo Ahlu Sunna, que controla Matabaaan e a área adjacente, é contra a postura linha-dura do al Shabaab, ligado à Al Qaeda.

(Reportagem de Mohamed Ahmed)