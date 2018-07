Três anos após acidente da TAM, parentes criticam PF

"O relatório da PF é totalmente equivocado", afirmou o jornalista Roberto Corrêa Gomes, cujo irmão, Mário, estava entre as 199 vítimas do desastre. "É fácil culpar quem já se foi", completou o empresário José Roberto Silva. A filha dele, Madalena, era comissária da TAM. "Discordo da posição de que os pilotos foram os culpados. A posição das manetes foi o fim da tragédia, não o início", assinalou o advogado Ronaldo Marzagão, que defende os integrantes da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo TAM JJ 3054 (Afavitam).

Marzagão estava entre as dezenas de pessoas que ontem prestaram homenagens às vítimas no terreno da antiga empresa de cargas da TAM, em frente à cabeceira da pista do aeroporto, na zona sul da capital. Pretende-se construir no local o Memorial 17 de julho, em referência à data do acidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.