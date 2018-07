Três anos após incêndio, Butantã é reinaugurado

Com faixas e cartazes, funcionários aproveitaram a cerimônia para cobrar do governador Geraldo Alckmin (PSDB) reparos nos outros imóveis do instituto. Eles dizem que várias unidades têm infiltrações e falhas em sistemas de prevenção de fogo.

O novo prédio de coleções tem 1,6 mil metros quadrados e dois andares. As coleções de répteis, anfíbios, aracnídeos e insetos foram divididas em sete salas para evitar que chamas se alastrem em caso de incêndio. Além de hidrantes e extintores, foi instalado o sistema de gás FM 200, que absorve calor e elimina oxigênio para evitar combustão dentro do local. De R$ 5,5 milhões gastos no prédio, quase um terço foi investido no equipamento de incêndio.

Prevista para fevereiro de 2012, a entrega da obra foi atrasada, de acordo com a diretoria do instituto, porque uma das empresas concorrentes na licitação recorreu após não ser escolhida.

Acervo

Os pesquisadores agora podem avaliar as perdas e catalogar novamente as amostras que não foram queimadas. Dos cerca de 90 mil exemplares de cobras (a maior coleção de animais tropicais do mundo) sobraram menos de 20 mil.

"Parte do acervo era de espécimes que não existem mais e nunca serão recuperados", lamenta o curador da coleção de répteis, Francisco Luís Franco. Ele estima que a coleção de répteis deve ser totalmente recomposta apenas em dez anos.

Aos manifestantes, o diretor do instituto, Roberto Kalil, disse que reformas são feitas nos outros imóveis, apesar do baixo orçamento. Também deve ser feito novo concurso para pesquisadores neste ano.