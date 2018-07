TRÊS ANOS, QUATRO TEMPOS A partir de 2ª (1/10), o Le French Bazar celebra três anos com um menu de quatro tempos (R$ 130), servido no jantar de 2ª a 6ª e, nos fins de semana, no almoço e no jantar. Um dos pratos principais é a barriga de porco (foto). R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 3063-1809. 12h/15h e 20h/0h (6ª, até 1h; sáb., 13h/16h e 20h/1h; dom., 13h/17h; 2ª, 20h/23h). Cc.: todos.