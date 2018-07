Três apostadores levam prêmio da Mega-Sena Três apostadores levaram o prêmio da Mega-Sena, sorteado neste sábado. As apostas que acertaram as seis dezenas do concurso número 1.423 foram feitas em Manaus (AM), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Mauá (SP). Os números sorteados foram: 03, 08, 21, 25, 27 e 43. O sorteio foi realizado em São Luís.